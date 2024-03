Eesti Kirjanike Liit kuulutab välja järjekordse romaanivõistluse

Eesti Kirjanike Liidu romaanivõistlus kutsuti taas ellu 2014. aastal Eesti erakapitali toel ja võistlused toimuvad üle aasta. Eesti Kirjanike Liidu romaanivõistlus on 1926. aastal algatatud kirjastuse Loodus romaanivõistluse idee jätkaja ning lähtub oma tegevuses Eesti Romaaniühingu võistluse praktikatest ja põhimõtetest.

«Kui kirjandus on kultuuriruumi kandev tala, nagu kuulutab poliitik, siis romaanivõistlus on omakorda kirjanduse kandev tala,» ütles kirjanike liidu esimees Tiit Aleksejev. «Aeg on haamer ja kiiver välja võtta.»