LUGEMISSOOVITUSED ⟩ 5 raamatut luulesõbrale, kes oskab emakeele ilu hinnata

Kuna emakeele ilu väljenduvat ehedaimalt just luules, siis on just nüüd parim aeg mõne uuema lasteluuleraamatuga tutvust teha. Et meie lasteluuletajate looming on rikkalik ja eriilmeline, leiab siit oma lemmiku nii lühivormide austaja kui pikemate lugude igatseja, nii lustakamate värsside kui mõtteluule austaja, nii pisem laps kui ka nooruk ja täiskasvanu.