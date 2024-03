Esitlusele tuleb kogumik Siberis sündinud laste lugudega

Lood on illustreeritud rohkete fotodega ja paigutatud raamatusse inimeste sünnikoha järgi. Iga suurema piirkonna, enamasti oblasti, juures on kaart, mis annab ülevaate kohalikust geograafiast ja looduslikest tingimustest, aga ka tohututest vahemaadest.

Virve Tuubel, üks raamatu autoritest, lisab, et meenutused lapsepõlvest kaugel maal, võõras kultuurikeskkonnas ja keerulistes oludes on oluline osa repressioonimälust. «Iga lugu on kordumatu, iga mälestus oluline,» toonitab ta.