Selgus Gustav Suitsu luulepreemia laureaat

«Ma lasin rahvalaulul ennast kanda,» on Aliis Aalmann öelnud ühes oma intervjuus. Rahvaluule on noorele autorile südamelähedane ja suureks inspiratsiooniallikaks. «Luuletades saan katsetada piire, samas on see minu jaos väga turvaline tegevus,» ütles värske laureaat oma tänukõnes.