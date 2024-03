Krimikirjanik Arne Dahl: ma tahan, et mu lood oleksid nutikad

Arne Dahl, «Ringi keskel». Foto: Raamat

Mis eristab teie uut sarja tervikuna? Kas selles on mõni ühendav element?

Minu arvates on need kriminaalromaanid, mis keskenduvad globaalsele kliimamuutusele. Neid võiks isegi nimetada CliFi-ks, lühend sõnadest Climate Fiction. See teema läbib kogu sarja. Aga mitte ainult, seal käsitletakse ka muid meie aja suuremaid sotsiaalseid teemasid nagu grupikuritegevus, mitmesugused ohud meie demokraatiale, küberkuritegevus, majanduslik spionaaž, idiootide võidukäik poliitikas ja palju muud – kõike seda kõikehõlmava kliimaprobleemi taustal. Kõige tähtsam on see, et ma tahan, et mu lood oleksid nutikad, täis suurt jõudu ja emotsioone, kus oleks palju üllatavaid pöördeid ja kõik see oleks nii meelelahutuslik, et te lihtsalt ei suuda raamatut käest panna, mõtlemata kasvõi lühidalt loetu üle.

Kuidas arendate oma ideid nii suurejooneliseks uueks alguseks?

See on alati natuke mõistatuslik. Seekord on üks asi kindel: tahtsin raamatuga näidata meie aega ja olukorda, milles oleme. Aga loomulikult vajab iga raamat ka mõnda tõeliselt head üllatust. Lisaks tahtsin seda lugu rääkida veidi teistsugusel, uuel viisil. Mind aitab meie maailma jälgimine: mis selles toimub, mis meid liigutab?

Kirjutate eraldatuses, väikeses suvilas Stockholmi saarestikus, mida ümbritsevad metsloomad, aga mitte teised inimesed. Miks?

Olen alati pidanud ühiskonnast ja tsivilisatsioonist eemalduma, et sellest kirjutada. Ma lihtsalt vajan seda distantsi. Ja muidugi üksindust ja vaikust. Minu hütike on aastate jooksul muutunud, kuid põhimõtteliselt on see ikkagi seesama, kus ma kirjutasin oma esimese kriminaalromaani «Misterioso». Need olid kolm intensiivset suvekuud. Nüüd olen oma armastuse looduse vastu põiminud raamatu süžeesse. Viimaste aastate arengud maailmas on muutnud idee jätta tsivilisatsioon seljataha atraktiivsemaks kui kunagi varem. Minu uues kriminaalromaanis üks tegelastest mitte ainult ei mõtle sellele, vaid otsustab seda ka tegelikult teha.

Teie kriminaalromaanid on olnud Rootsis ja kogu maailmas bestsellerid juba üle 20 aasta. Kuidas teil õnnestub meid pidevalt uuesti üllatada?

See ei tulene mitte ainult ammendamatust kujutlusvõimest, vaid ka minu taustast kirjandusteadlasena ja sellest, et olen kogu elu suur lugeja olnud. Enne kui ma hakkasin kirjutama varjunime Arne Dahl all, olin kirjutanud mitu raamatut, mis polnud kriminaalsed ega põnevikud. Usun, et just see pani aluse laiaulatuslikule arusaamisele kirjandusest. Ühesõnaga, hea loo jutustamiseks on nii palju võimalusi ja võib-olla on minul natuke rohkem tööriistakomplekte kui teistel krimikirjanikel. Või äkki mul lihtsalt vedas!

Artikkel ilmus esmalt ajakirja Piper Reader 2024. aasta kevadnumbris