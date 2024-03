«Tapame ta, kui te raha ei maksa. Tema elu on teie kätes!»

Õhtusöögiajaks koju jõudes leiab ärimees Flosi eest segipaisatud maja. Tema naine Guðrún on kadunud. Köögilaual lebav kiri teatab, et naine on röövitud ja tapetakse, kui Flosi ei nõustu maksma üüratut lunaraha. Politsei poole ei tohi ta pöörduda. Natuke aega aru pidanud, pühendab mees juhtunusse ka peidetud raha otsimisele spetsialiseerunud Áróra ja politseiuurija Daníeli. Koos püüavad nad jõuda asja tuumani nii, et keegi sellest haisu ninna ei saaks.