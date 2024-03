UUS KRIMISARI ⟩ «See kuradi mutt tahtis kõike, mida mees iial kogunud oli»

Stiernström proovis selle juhtimisfilosoofiaga kohaneda, kui advokaadi e-kirja luges, aga kui aru sai, et tema tulevane eksabikaasa nõuab veelgi rohkem raha, jättis filosoofia kus seda ja teist. Ta oli muudkui järele andnud, ent ikka ei piisanud. See kuradi mutt tahtis kõike, mida mees iial kogunud oli.

See feminismivärk on tõesti liiga kaugele läinud.

Nüüd näeb Alf Stiernström Uppsala lähedal kiirteel kaugel ees, kuidas üks elektriauto teisest omataolisest mööduma hakkab. Ta võtab jala gaasipedaalilt, alandab lainetava rapsipõllu veerel kiirust ja jääb kliimateadliku juhi kannule tiksuma. Nii tore on näha, kui ebakindlaks muutub möödasõit, kui see totakas lõpetab tema elegantse BMW ninast meetri kaugusel. Kunstlikult kiirendav elektrooniline toode jõnksatab ja on näha, kuidas ülemakstud, ilmselt sisserännanud diginohik süstib paremasse ritta aeglase märkamatu juhi ette.

Niinimetatud autost möödudes tõstab Stiernström keskmise sõrme natuke liiga hilja. Ta on juhist juba möödunud, vaevalt et too seda märkab, aga Stjernström teeb seda ikkagi.

Ta on oma lahingu valinud.

Gaasi põhja vajutades tunneb ta, et auto käitub kuidagi imelikult.

*

Binokkel püüab autod vaatevälja hetkel, kui toimub möödasõit. Need paistavad ülalt nurga alt. Näha on, kuidas auto vasakpoolses sõidureas pärast möödasõitu kontrolli kaotab, kuidas see kurvi tulles valesti pöörab, kuidas süttib juba enne, kui on parempoolsesse ritta tagasi jõudnud, kuidas kihutab hoopis erekollasele rapsipõllule ja sõidab sellest tulekuulina läbi.

Viimase asjana paistab läbi esiklaasi keskmise sõrmena püsti tõstetud põlev tulejutt.

Binokkel langeb, nagu ka kaugjuhtimispäästik.

Universumi kõrvu kostab sügav väljahingamine.

See on alanud.