Uskumatu armastuslugu, mida reisiraamatust küll ei ootaks

2019–2023, Indoneesia, Tai, Türgi ja Hongkong. Margus on nagu ikka Aasias rändamas, kui ta kohtub Balil ühes baaris tütarlapsega, kellega tekib klapp. Mees on võlutud, kui mitte öelda ära tehtud. Neiuga suhtlemine jääb saatma ta põnevaid retki teistele saartele, kuid midagi on mäda. Mingitel teemadel pole tüdruk nõus vestlema, näiteks, kuidas ta suudab endale korterit lubada, kui ta tööl ei käi. Punaseid lipukesi lehvib palju, kuid Margus rehmab neile käega ja viib naise Taisse reisile. Mees on juba valmis teda kosima, aga siis...

«Minu Aasia saared» pakub armastust, saladusi, draamat, muhedat juttu, reisimuljeid, kultuuride avastamist. Ma ei valinud antud teost järgmiseks teadlikult selle järgi, et sarnaselt eelmisega («Viimane päikesetõus») toimub ka tolle tegevus Indoneesias, mitte küll Jaava saarel, vaid Balil, Sumbal ja Timoril. Oli suur äratundmine, kui jälle üks suur suitsetamine pihta hakkas. Keskkond on siiski erinev, sest ülikoolilinna asemel seikleb autor väikestes külades ja keset loodust. Millegipärast rõhutatakse vähemalt kolm korda, et Aasias on tualetipoti asemel maas auk, aga see selleks. Margus otsib avastamata pärleid, õpib kohalikke tundma ja tarnib käsitööd, lastes lugejal kõigest osa saada. Ta on oma seiklusi ka filminud, aga kuidas sa paned videot raamatusse? QR-koodiga muidugi! Nii annab raamat huvitavatele festivalidele ja tseremooniatele juurde pildi, värvid ning helid, ainult lõhnad jäävad puudu.