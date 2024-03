Väljale ilmub pulseeriv kollakasvalge energiakera. Üks mees lükkab teise sinna sisse...

Selles loos kujutatud sündmused on üks võimalikest stsenaariumitest – Eesti ja kogu maailm 80 aasta pärast 22. sajandi esimesel aastal, mil paljud tänapäeval inimkonda vaevavad probleemid on juba lahendatud ning ühiskond on võtnud uue, õigema kursi. Kuid siiski pole kõik nii lihtne ja roosiline, kui esialgu võib tunduda.

22. sajandi algus kätkeb endas suurepäraseid tehnoloogilisi edusamme ja inimkonna pühendumust teadusele. Termotuumareaktorid on saanud juhtivaks energiaallikaks, tootes keskkonnasõbralikku energiat. Nutiseadmed on valmistatud painduvast materjalist, muutes need veelgi mugavamaks. Ökoelektrifarmid on välja töötatud, et toota keskkonnasõbralikult ja jätkusuutlikult toitu ning energiaressursse. Tehnoloogia on tugevalt põimunud inimeste igapäevaellu ja teaduse areng on inimkonna peamine eesmärk.