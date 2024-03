Eesti keeles on ilmunud 2022. aasta laste- ja noortekirjanduse Finlandia auhinna võitja, Sofia Chanfreau «Kaelkirjaku süda on uskumatult suur». See on maagilise realismi võtmes jutustus igatsusest perekonna ja selle järele, et sind nähtaks ja armastataks sellena, kes sa oled.