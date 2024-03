4 elumuutvat raamatut, mis on inspireerinud näitleja Leonardo DiCapriot

Leonardo DiCapriol pole abikaasast ega lapsi, aga tal on kodu, mis on täis raamatuid. Enne mis tahes rolli asumist loeb ta alati kõigepealt teksti, mis on ekraniseeringu aluseks või mis on filmiteost inspireerinud. Eks ikka selleks, et olla oma töös võimalikult hea. Muidugi loeb ta raamatuid ka lihtsalt oma lõbuks ja meelelahutuseks.