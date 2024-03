Ilmunud on Sigrún Pálsdóttiri läbimurderomaan «Salakamber»

Mida teha kui kõik, milles sa kindel olid, variseb äkitselt kokku? «Salakambri» minajutustaja õpib Oxfordis kunstiteadust ja kirjutab doktoritööd hiljuti leitud XVII sajandist pärit päeviku teemal. Vanu lehekülgi uurides avastab ta korraga midagi, mis võiks pealtnäha ümber kirjutada kogu kehtiva kunstiajaloo. Kui see näiline läbimurre osutub aga hooletusveaks, seisab noor teadlane äkitselt vastamisi keeruliste eetiliste dilemmadega, mis ähvardavad ta vaimselt laastada. Kuidas sellises olukorras iseendaks jääda ning kõige kiuste ikkagi väärikus säilitada?

Raamatu autor on sündinud aastal 1967, õppinud ajalugu Islandi Ülikoolis ning kaitsnud selles vallas doktoritöö Oxfordi Ülikoolis aastal 2001. Alguses on ta saavutanud tunnustuse ajaloolasena ning muuhulgas toimetanud Islandi juhtivat ajalooteemalist akadeemilist ajakirja. Alates tema debüütromaani «Salakamber» ilmumisest aastal 2016 on aga Pálsdóttir kogunud tunnustust ka kirjanikuna ning pälvinud Euroopa Liidu kirjandusauhinna aastal 2021.