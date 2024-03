LUGEMIST POLIITIKAGURMAANIDELE ⟩ Tuliuus raamat annab ülevaate poliitilise kommunikatsiooni toimimisest

Kuidas on elukutselised suhtekorraldajad poliitikat muutnud? Kuidas kasutavad poliitilised organisatsioonid meediat selleks, et sise- ja välispoliitilisi otsuseid avalikkusele vahendada? P. Eric Louw’ raamat «Meedia ja poliitiline protsess» hindab meediategevuse mõju liberaalsetes demokraatiates, kus suhtekorraldus ja mainekujundus on muutunud poliitilises protsessis peaaegu sama oluliseks kui seadusandlus.