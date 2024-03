Epp Petrone: ma arvan, et sellest raamatust tõesti saab klassika

Peategelased on Los Angelesest, nn X-põlvkonna lõpust (ma arvan, et panen põlvkonna õigesti paika — need, kes 90ndate lõpus on ellu astumas). Sadie ja Sam, kaks sõpra. Neiu ja noormees. Kui ma loen nende omavahelist dialoogi ja kujutan ette loomingulist sädet, siis olen kade ja märkan, et mõtlen: küll tahaks loomeinimesena ise sellist partnerit oma elus kohata!