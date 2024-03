«Muidugi võib surmanuhtlust rakendada, inimesi on ju hoiatatud ja sõna tuleb kuulata, see on kõikide huvides!»

Siiani on mul Singapuriga seotud segased tunded. Loomulikult on see koht lummav ja loomulikult on selles ka midagi hirmutavat, meenub Huxley «Hea uus ilm» ja muud düstoopiad: otsustatud on luua maailmakord, mis oleks tõhus ja mugav; aga need, kes selle korraga ei haaku, need saadetakse minema. Ma ei saa hästi aru, kui Singapuris on HIV ja hepatiit keelatud, ent kui haigestub näiteks Singapuri kodanik, mis siis temaga peale hakatakse? Sellest sain küll aru, et narkoanalüüsi võidakse sulle teha pärast välismaareisi ja kui su veres-uriinis on midagi kahtlast, siis... Ma ei mäletagi, kas ootab hiigeltrahv, vangistus, kepihoobid või väljasaatmine. Midagi siit valikust kindlasti.

Sain raamatust teada palju uut Singapuri tekke kohta. Autor on tõesti kirglik mõtleja ja kontseptualist. Ta mitte lihtsalt pole valinud endale elamiseks ja laste kasvatamiseks tema meelest kõige ideaaalsemat keskkonda, vaid ta on tõsiselt tööd teinud selle maailma ajaloo ja mehhanismide mõistmiseks. Kuidas ikkagi sai juhtuda, et vaid ühe inimpõlve vältel (1960ndatest 1980ndate lõpuni mõõtes) sai kolmanda maailma kolkast esimese maailma tippriik? Kuidas saavutati see, et Hiiumaa suurusele saarele mahub kuus miljonit inimest igapäevaselt elama ja sadu tuhandeid igapäevaselt külastama niimoodi, et ei teki klaustrofoobiat ja trügimist? Mis on selle tõhususe hind?