LUULEPÄEV ⟩ Lauri Räpp: just seepärast ma armastangi kirjutamist

Ent iga kord, kui keegi nimetab mind luuletajaks, tekib tahtmine öelda, et see on sama kui öelda mõne kümnevõistleja kohta odaviskaja või kõrgushüppaja. Ma lihtsalt kirjutan. Kirjutan artikleid, reklaamtekste, raamatuid, kolumne, laulusõnu, persoonilugusid ja ka luuletusi. Mis ei tähenda, et ma kirjutaksin neid kõiki samal tasemel, kui tegi kümnevõistlust Erki Nool. Ma ei võistle, ei konkureeri ega pinguta kuldmedalite nimel. Ma lihtsalt kirjutan, sest ma armastan kirjutamist. Mitte sellepärast, et saaksin kanda mõnd tiitlit või ametinimetust. Muu ei loe.

See, et ma ise luuletusi kirjutan, on mõnes mõttes puhas juhus, ent samas loogiline asjade käik. Emakeelt, kirjandust ja kirjutamist armastava inimesena oli see aja küsimus, millal ma ise luuletuste kirjutamiseni jõuan. See, et olen neid sadades kirjutanud, ei tähenda, et ma luuletada oskaksin. Või et ma neid tekste, kirjapandud mõtteid ja tundeid ilmtingimata luuletusteks peaksin. Tegelikult ei olegi vahet, kuidas neid nimetada. Loeb see, kui kirjapandu kedagi kõnetab, puudutab, mõtlema paneb.