MÜSTEERIUM ⟩ Uurijale saabuvad kummalised kirjad maailma hävimisest. Erirühmal tuleb välja uurida, mis toimub

Kui terasetehase osakonnajuhataja leitakse Uppsala lähedalt oma põlenud BMW-st surnuna, peetakse seda õnnetusjuhtumiks. Kui aga toimub veel üks samalaadne plahvatus, saab politseikomissar Eva Nymanile selgeks, et see on osa millestki suuremast, millestki, mis on arvatavasti seotud käimasoleva kliimadebatiga. Tema postkasti hakkavad saabuma masinal toksitud kummalised kirjad maailma hävimisest, keskkonnast ja kurjategijatest, kellele tuleb jälile jõuda.