LUGEMISSOOVITUS ⟩ Einsteini elulugusid on sadu, see aga on märkimisväärne

Pärast kuulsuse saabumist ta ise väga palju ei ehitanud. Küll aga kasutas saavutet tuntust värskeima teaduse ja uutmoodi mõtlemise inimesteni viimiseks. Arvutas ja arvas teadagi viimse hingetõmbeni. Kes kujutaks täna ette, et mingi teoreetiline füüsikalis-matemaatiline jura kleebitaks Londoni suurima kaubamaja aknale ning inimhulgad käiksid seda ammuli silmi ahmimas, saamata ühestki valemist kottigi aru, ent olles olulisest sündmusest tollegipoolest ütlemata elevil? Kardan, et ilmavõrgu kogemus/kogudus/kogumus on kõige hea kõrval tapnud hulga vaimlemist ja vaimustust. Kindlaim viis tarkust nurjata on toota ja avaldada kordades rohkem lollust. Iga virtuaalse Ahhaa-keskuse kõrvale kerkib iseenesest kümme uhhuu-keskust.

Nagu öeldud – Einsteini eluloo leidmisega raskusi ei ole. Noid on sadu. See siin on siiski märkimisväärne. Ta on killustik. Lugesin alul tsipake siit-sealt ja nägin, et see hea on. Seejärel võtsin otsast otsani ette ja ju ma saingi Einsteini kohta rohkem teada kui varem teadsin. Ehkki mõned elulood olivad jo lugija peapaela vahel küll. See siin on täiega mõnus. Tõsine raamat, ei ole mingi kuiv krõnkel ega naissuhetele keskenduv uinamuina. Just selline raamat, et kui küsin poja käest, et mis Sa Einsteinist tead, siis tulevad targad vastused, aga kui raamatu näppu annan, siis tulevad veel targemad.