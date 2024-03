LUGEMISSOOVITUS ⟩ Iga elusolev eestlane leiab sellest raamatust miskit tuttavat

Mudast ja müürijuppidest ajaloopärandi taassünnitamise kohta annab see raamat ütlemata hea hoogsalt loetava ülevaate. Mõned märksõnad: Vabaõhumuuseum, Sagadi, Vihula, Palmse, Niguliste… Rida jätkub väga pikalt, sest Eesti olemise hoidmise ja taastamise raskelt rõõmsas loos on keeruline Fredist olulisemat tegijat leida. Raamatus on adekvaatset enesekriitikat, on tulevikuvisioone, kummalisi vaikushetki, leiab ka minevikuparanoiat, kui seda otsida. Aga miks peaks. Otsad on kokku tõmmatud, mõned on lahti jäetud, ent ühtki (vist) ei ole lausa vette peidetud. Jaa, tajume auke ajajoones, näeme ladusas luguloos kohti, kus tahtnuks küsida, et oot-oot, mis nüüd sai. Fragmentaarse looloomise juures nõnda ju käibki. Kõike ei või. Miskit saad rohkem, teist mitte täiega. Hästi tehtud.