LUGEMISNURGA VIDEO ⟩ Soome soo võib võtta, mis talle kuulub, sinna võib uppuda

Ainukesena oli Abrahamisse mõistvalt suhtunud isa, kui ta oli lapsena pärast pikki metsarännakuid koju tagasi jõudnud. Henric oli see, kes õpetas talle, kuidas metsas elada ja olla. Kuidas austada metsaasukaid ning nendega kõrvuti elada. Kui Abraham sõjaväest ära põgenes, tuli ta kõige otsemat teed paika, kus ta oli alati tundnud end kõige turvalisemalt, kõige vabamalt. Sohu ja metsa vana kodutalu taga. Seal oli ta tema ise, seal ei tundnud millestki puudust. Ta ei püsinud ainult seal, ta seikles ringi, ent tuli alati sinna tagasi, kui mitte varem, siis talvel, kui vajas elus püsimiseks suitsutaret. Ta ei tundnud puudust inimeste seltskonnast, ta ei olnud kunagi vendadega klappinud, metsas leidus kõike, mida ta vajas. Kui mets oli metsik paik, siis oli temagi metsik ja selle üle uhke. Ema oli viimane side inimeste elu ja maailmaga, side, mida ta ei suutnud lõhkuda. Ja seda tajus ta ema külastades. Side, mis hoidis teda täiesti vabaks saamast. Ta pööras uksel ringi ja heitis veel korra pilgu magavale lapsele. See tabas teda taas, see igatsus, see tunne, et on miski, mis tal puudub, kõigest hoolimata. Miski, mida kõik rebased ja linnud võisid igal kevadel kogeda.