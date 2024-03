Allan Keian kirjutab menukale noorteromaanile järge: «Ma ise lausa põlen uudishimust!»

«Süžee on suures plaanis paigas ja see on kõige olulisem! Loomulikult on põhirõhk seatud ka sisu põnevusele, millest on saanud minu teatud mõttes kaubamärk,» sõnab autor. «Teksti nõelterava stiili hoidmiseks püüan ka järje osaliselt nii üles ehitada, et tekiksid taas kaks eraldiseisvat süžeeliini, mis ühel hetkel kokku saavad,» täpsustab Keian.