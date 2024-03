Eesti keeles ilmusid taas Afganistani kirjaniku kolm maailmakuulsat romaani

«Kõige õnnelikum olen ma aga selle üle, et «Lohejooksja» on muutnud kogu maailma lugejate ettekujutust Afganistanist, maalides sellest maast inimlikuma, nüansirikkama ja reljeefsema portree neile, kes seda ei tunne,» kirjutab aastapäevale pühendatud uues eessõnas. «Väga pikka aega on Afganistanist rääkivad lood keerelnud sõja, juurtetuks jäämise, nälja, ekstremismi ning naiste ja tüdrukute väärkohtlemise ümber. Kahjuks on paljud neist lugudest praegugi päevakohased, kuid need pole ainsad tõed selle maa kohta. Mul on väga hea meel saada Itaaliast, Indiast, Iisraelist, Ühendkuningriigist, Brasiiliast ja mujalt lugejate kirju, milles väljendatakse vasttekkinud imetlust Afganistani ja selle rikka ajaloo, ebamaise ilu ning rahva – pahatihti väljapääsmatus olukorras inimeste – alandliku poeetilise hinge vastu.»