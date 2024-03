«Ta tahtis, et surm tuleks ruttu, aga need kolm minutit, mis möödusid enne, kui ta soov rahuldati, tundusid igavikuna...»

Ilmunud on Robert Bryndza uus krimipõnevik «Saatuslik tõde», mis on kaua oodatud seitsmes raamat tema «Peainspektor Erika Fosteri krimipõnevike» sarjas. Sarja avaraamat, 2016. aastal ilmunud «Tüdruk jääs», on üks enim loetud põnevusromaane terves maailmas.