TASEMEL FANTAASIASARI ⟩ Uus teos autorilt, kelle loomingut ei jaksa ära soovitada

V.E. Schwabi «The Fragile Threads of Power» viib taas nelja Londonisse seiklema - punasesse, halli, valgesse ja musta. See on järg suurepärasele «Võlukunsti varjundite» triloogiale («Võlukunsti tumedam pool», «Tihenevad varjud», «Valguseloits»). Kuna kahtlen sügavalt, et see eesti keelde jõuab, võtsin ette inglise keelse raamatu, kirjutab raamatublogija Mariann Vendelin.