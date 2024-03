Ilmus Luna McNamara paeluv romaan «Psyche ja Eros»

Aphrodite annab kirejumal Erosele käsu kostitada Psychet julma armastuse needusega. Olles aastaid vaadanud, kuidas inimkond tema ande väärkasutab, ei ole Erosel vähimatki soovi ise maise armastuse kaosesse sattuda. Kui ta aga kogemata kriimustab Psychele mõeldud noolega iseennast, vallutab ta hukutav igatsus naise järele, kelle needus temast kohe eemale rebiks, kui nad teineteisele otsa vaataksid. Kui algab Trooja sõda ning jumalikud jõud üritavad neid lahku viia, peavad saatuse poolt kokku viidud kangekaelne Psyche ja maailmast väsinud Eros välja selgitama, kas tegu on tõelise armastusega või on see vaid müüt. Neid ootab ees väljakutseid ja seiklusi täis kirglik ja humoorikas lugu kangelastest, koletistest, usaldusest, ohverdusest ja nii tugevast armastusest, et see trotsib isegi Olümpose tahtmist.