Mustkunstnik David Copperfieldi 4 lemmikraamatut, mida saab ka eesti keeles lugeda

Pole ka ime, et Charles Dickensi romaanist endale esinejanime võtnud illusionist peab oma vaba aega väga hoolsalt planeerima. Forbesi andmetel on ta ajaloo kõige edukam mustkunstnik maailmas. Ta on võitnud 21 Emmy auhinda, tema nimel on 11 Guinnessi rekordit, tal on oma täht Hollywoodi kuulsuste alleel ning Prantsuse valitsus on ta koguni rüütliks löönud.