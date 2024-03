ROMANTILINE KRIMI ⟩ Viimane õhtu, mil 19-aastast Sixten Axelssoni elusana nähti

Äsja ilmunud Christoffer Holsti «Kenad värsked kevadtuuled» on neljas, iseseisev osa mõnusast ja romantilisest krimiseeriast, mille peategelane on uudishimulik ajakirjanik Cilla Storm. See on ainulaadne segu põnevast krimist ja mõnusast meelelahutusest.