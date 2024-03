Epp Petrone: pärast selle raamatu lugemist ei saa teatrit enam iialgi päris sama pilguga vaadata

See raamat on sõna otseses mõttes teatrile pühendatud. Kirjad on sündinud otse elus, kõige sagedasem kirjutamiskoht on Vanemuise näitlejate ühiselamu ühe pisikese korteri WC. Aga mõni kiri on sündinud näiteks Tallinn-Tartu bussis, mõni proovisaalis. Jim sinatab teatrit, vahel ka siunab, vahel andub ja vahel üritab lummusest vabaks saada. Kirglikud kirjad!

Ja kuigi meie pole päris kirja adressaat (kuigi ka meie, publik, oleme ju osa temast, teatrist), on meil võimalik lisaks sellele kirele saada pihta sellele, mis on näitleja elu köögipool. Kohe kõige esimene kiri viskab meid osalusteatrisse. Teate ju küll, see teater, kus lähete publikuna saali ja saate esimeste minutite jooksul pihta, et te polegi publikuna nähtamatud. Et see on seekord hoopis selline mäng, kus näitleja vaatab publikule silma ja nõuab kaasamängu. Mis tunne näitlejal on? Ja kuidas näitleja aru saab, kas mõni stseen on õnnestunud või mitte?