Ma arvan, et selle raamatu iva ja algtõuge just see olnud: inimene oma depressiooniga ja kass oma antidepressiooniga. Kui paneks nad kokku ja vaataks olukorda kassi silme läbi?

Lugesin ise Jochen Gutschi ja Maxim Leo «Frankiet» just sellise päeva õhtul, kui tundus, et kuidagi liiga pikk on nimekiri asjadest, mis päeva jooksul viltu kiskus (pehmelt öeldes). Aga siis avasin raamatu, selle tokerja karvaga pooliku kõrvaga hulkuva kõutsi loo... ja kohe esimesest leheküljest läks olemine paremaks. Kassid on optimistid! Selle romaani minategelane on elus küllalt kannatada saanud, aga meenutab seda nagu möödaminnes. Autorite tiim on omavahel ilmselt mõnusalt nalja saanud kassi maailmapilti välja arendades.