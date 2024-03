Tartu Ülikooli kunstimuuseum näitab kirjanduse kõikehõlmavat mõju kunstile

«Näitusel on meie jaoks kaks kontseptuaalset eesmärki: esmalt soovime tuua esile kirjandust, teiseks rõhutada kirjanduse kõikehõlmavat mõju kunstile,» tutvustas kuraator Francesca Arnavas.

Tegemist on mitmeti kaasava näitusega: esindatud on kolmkümmend üks kunstnikku maailma eri paigust, kes näituse jaoks sündinud teoseid siinsele publikule tutvustavad. Külastajatel palutakse aga jagada ka oma loomingut, mida on inspireerinud kirjanduslikud paigad. Publiku esitatud novellide, luuletuste ja lühijuttude paremik avaldatakse näituse kogumikus.