Lugu Tölpamist, kes on nii lahke südamega mees, et annab vendadele oma naise õed

Romaani peategelane on noor munk Chuluun, kes saab ülesande leida taaskehastunud laama – vaimne õpetaja. Ta võib olla sündinud kus tahes Mongoolia lõpututel tasandikel. Rännakukaaslane, identne kaksikvend Mun on mungaelu, mida vennad kunagi jagasid, hüljanud. Otsing on kahe reisikaaslase läheduse tõeline proovikivi, sest mõlemat venda on õnnistatud võimega kuulda teise mõtteid. Astudes mööda lõputuid teid, otsivad rändajad vastuseid taevasematele ja maisematele – armastuse, kokkukuuluvuse ja vendluse – küsimustele.

«Kui mind enam ei ole, otsi idast» sunnib arutlema, kas meie elud kuuluvad meile endale või oleme me osa millestki suuremast. Raamat on vaatlus võitlusest oma veendumuste eest ja tähenduse leidmisest kiiresti muutuvas maailmas. Ja samas on see kui meditatsioon, mis aitab leppida kõige sellega, mis lihtsalt on nagu on.