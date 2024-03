Voldemar Kuslap oma kummalisest hobist: karta tuleb pigem elavaid, mitte surnuid

«Aastakümneid tagasi olin üllatunud, kui palju üldtuntud vaimusuurusi on maetud Tartu Raadi kalmistule – Jannsen, Kreutzwald, Faehlmann, Eisen, Baer… Sealt kasvas huvi juba teiste suuremate matmispaikade vastu nii meil kui mujal, sest ega asjata ei öelda, et kalmistute järgi võib hinnata ka vastava maa kultuuri.» Nii selgitab Voldemar Kuslap tõsise huvi tekkimist kalmistute vastu. Võib öelda, et nüüdseks on ta kõigil Eesti kalmistutel üle vaadanud kõigi Eesti tuntud inimeste hauatähised. Ta esitab raamatus põnevaid fakte neist inimestest ja hauatähiste saamislugusid.