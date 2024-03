LUGEMISNURGA VIDEO ⟩ «Meie peres oli mitu parteipiletiga kommunisti, aga keegi neist ei igatsenud taga Nõukogude Liitu»

Kogu mu tähelepanu oli Vladimiri sõnumil. Ta kirjutas igasuguseid pööraseid asju: et Ameerika oli mind ajupesnud ja et sealne kapitalism tappis mu isa, aga eriti häiris mind väide, et meie perekond on Nõukogude Liidule tänu võlgu. Mulle tundus rõlge, et keegi igatseb tagasi režiimi, mille nimi on sünonüümne totalitarismiga. Ma ei suutnud uskuda, et minu joogat ja fotograafiat armastav onu on hakanud Nõukogude Liidu kuritegusid õigustama. NSVL oli mu sugupuud nii halastamatult rappinud, tapnud meid sõdades, näljahädades ja pogrommides; me olime maksnud seitse aastakümmet kestnud nõukogude sotsialismi eest kallist hinda. Mida enam ma meenutasin oma nõukogude lapsepõlve Ukrainas ja meie elu viletsust 1980. aastatel, seda rohkem nööris miski mu kurku ja meelekohad tuikasid. Panin sülearvuti kinni, astusin akna juurde ja surusin lauba vastu külma klaasi.