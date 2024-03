44-aastane Austraalia näitlejanna Rebel Wilson loodab oma memuaarides avameelne olles saata lugejatele positiivset sõnumit, et elada tuleb oma südame häält järgides.

Aprillikuus ilmuvas raamatus «Rebel Rising» kirjutab Wilson, et kaotas süütuse 35-aastaselt. Oma esimest seksuaalkogemust jagab ta seetõttu, et anda noortele edasi oluline teadmine: seksima ei pea ilmtingimata juba noorena ning teismelised võivad oodata nii olulise sammuga, kuni on veidi küpsemad.