LUGEMISSOOVITUS ⟩ Väike ilus raamat, mis viib lugeja ootamatult üleilmaringile

Luuletamise ülekülluses on keerulik leida sõnanguid, mis miskitpidi liigutaksid. Pigem tuleb ise liigutada eest ära neid järjestet kirjatähtede massiive, mis sõnumit moodustama ei kipu. Teinekord läigahtab! Elo Viidingu loometöö on vahel tundunud täiega massiivne, ehkki filigraanne omas vormistuses ja sõnumlikkuses. Ta tekst ei ole kunagi igav, ent natuke tuleb sest lugejana end läbi raiuda. «Vastukaja» on tiba teistmoodi. Ta ei anna lugejale töökäsku, vaid kutsub kaasa. Ja mul ongi huvitav Eloga Elo maailmas üheskoos rännata. Muidu me mõnikord põrkume Kadriorus või kusagil linna peal, ütleme viisaka tere ja paar sõna veel. Raamat lubab korraks sama õhku hingata, sama maailma erinurklikult silmata.