Miks inimesed kaotavad julguse üksteisele otse silma vaadata?

«Preili Smilla lumetaju» on Peter Høegi teine romaan, mis tegi kirjaniku kuulsaks nii Taanis kui ka välismaal. Poeetilise pinna all peitub ulmesugemetega põnevusromaan, mis pajatab üksildasest Smilla Jaspersenist. Smillal, kelle ema oli inuit ja isa jõukas taani arst, on Gröönimaal veedetud lapsepõlvest pärit üliterav lumetaju, mis võimaldab tal teadlasena lund uurida.