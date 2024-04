Marek Vahula teeb uues raamatus ülevaate Eesti laevaehituspaikadest

Vapper ja kõiketeadev giid Marek toob oma paljudki Lahemaa rahvuspargi ekskursioonigrupid ka Käsmu meremuuseumi. Seal saab ta ise targemaks ja teeb teisigi targemaks ning muuseumi peremees Aarne Vaik ei jää ka huvilistele sõnadega võlgu. Meremuuseumi kõige targem inimene on Aarne Vaik kindlasti ja just meremuuseumis on ta ka targem kui giid Marek seda ongi. Vahetevahel kui giid Marekul tarkusest puudu tuleb ja seda just meremuuseumi seinte vahel, siis vaatab ta küsivalt Aarne poole ja kui Aarnegi sõnavara tema kuldses suus otsa lõppeb, siis võtab mees ühe kavaluse appi. Ta saadab giid Mareku meremuuseumi taga asuva lahelõuka manu, kus sealses Sepa ninakses kord ammu suuri purjelaevu ehitati. Mälestusmärgiks ammusele laevaehituspaigale on rannajoonel asuval kivil mälestustahvel, kus on peal sealehitatud ja veeskatud purjelaevade nimed. Nõnda saidki kivi juures targemaks nii giid Marek kui ka tema inimrühmadki. Giid Marek kasutas seda nippi hiljemgi just meremuuseumis ekskursioone tehes ja nii sündiski temas algupärane idee, hakata infot koguma kogu Eesti rannajoone laevaehituspaikade kohta. Idee, mille teostus pikki aastaid aega võttis, kuni siiski kõik vajalik info kokku kogutud sai ja nüüd siin edaspidi teisigi valgustab. Eesti laevaehitusest on palju kirjutatud, kuid ühtne ülevaatlik teos ei olnud senini veel välja antud. Autori pikkade aastate töö on nüüd siinkohal hoomatav, kus kõik konkreetne info olemas on. Eesti kogu rannajoon kui üks laevaehituspaikade meka, saabki siinkohal tutvustatud ja seda autorile tänuks siinse teosena. Teos, kus millestki muust eriti ei räägitagi kui ainult meie laevaehituspaikadest, sest seni sellest eriti palju räägitud ega kirjutatud ei olegi. Seda teeb ja teevad nüüd edaspidi mitmed autorid ning nüüd võib igaüks kõndida ühe laevaehituskoha juurest teise juurde just selle raamatu abil.