Eripedagoog soovitab 10 põnevat raamatut, mis panevad lapsed lugema

Marliis Miilimäe on veendunud, et mäng on lapse kõige olulisem töö ja seepärast proovib ka enda töös lähtuda iga lapse huvist ning kasutada võimalikult mängulisi, põnevaid ja aktiivseid õppemeetodeid. Koostöös Lenguga tuli Marliisil eelmisel aastal välja kõnet ja loovust arendav jututäringute mäng. Lisaks on ta aktiivne Instagramis @eripedagoog_marliis kasutajanime all.

Apollo uuris Marliisilt põnevate ja kasulike lasteraamatute soovitusi ning ka nippe, kuidas tekitada lapses lugemishuvi ning toetada lugemisoskuse arengut.

***

Kõige tähtsam on äratada lapses lugemisrõõm. Selle jaoks on kõige parem luua lapsele mugav lugemispesa, kus on vaikne, mõnus ja rahulik. Lapsele kättesaadavas kohas võiksid olla raamatud, mida laps on ise lasteraamatute riiulist raamatukogust või poest valinud. Lugemispesas ei pea piirduma aga ainult raamatutega. Seal võivad olla ka erinevad tähemängud, lugemismängud või joonistamisvahendid.

Igaõhtune unejutu lugemine lastele on äärmiselt vajalik traditsioon, mis võtab päeva lõpus aja maha nii lapsevanemal kui lapsel, õpetab kuulama, rikastab sõnavara, arendab loovust ning tekitab lugemishuvi. Lisaks on see väärt aeg turvalise suhte loomiseks.