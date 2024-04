3 raamatut, mida kevadisel õhtupoolikul lugeda

Mai-Liis toob välja, et raamat süveneb immuunsüsteemi keerulisse toimimisse, kujutades seda keeruka rakkude, valkude ja teede võrgustikuna. Autor uurib, kuidas immuunsüsteem mängib olulist rolli erinevates haigustes nagu autoimmuunhaigused, allergiad ja vähk. Raamatus esitatakse seost mõistuse ja immuunsüsteemi vahel ning kuidas stress, emotsioonid ja elustiili valikud võivad selle funktsiooni mõjutada.

«Lisaks arutleb raamat isikupärase meditsiini ja immunoteraapia üle kui lootustandvate suundade üle immuunsüsteemi häirete ja vähktõve ravimisel. Lugejad saavad ülevaate innovaatiliste ravimeetodite potentsiaalist, mis kasutavad immuunsüsteemi võimu haiguste vastu võitlemiseks,» selgitab Mai-Liis ja lisab, et kokkuvõttes pakub raamat põnevat uurimist immuunsüsteemi keerukusest ja selle mõjust inimtervisele, ühendades teaduse, meditsiini ja isiklikud lood haaravaks teekonnaks läbi immunoloogia.

Valdur Mikita «Lindvistika ehk metsa see lingvistika»

Autor oskab Mai-Liisi sõnul luua häid seoseid inimese ja looduse vahel. Selles raamatus viib ta lugeja rännakule läbi metsa ja looduse, tuues esile hulga mõttekäike, mis püüavad selgitada neid nähtusi, mis kõnetavad eestlast. Need teooriad pakuvad mitte ainult teadmisi, vaid ka teraapilist tuge ja lohutust, sest nad kinnistavad sidet meie juurtega ja aitavad mõista meie kohta maailmas.

««Lingvistika» avab uksi mõistmaks seda unikaalset seost, mis eestlasel on looduse, uskumuste ja kodutunde vahel. See on teekond sügavamale Eesti kultuuri, avastades selle keerukust ja ilu läbi keele ja maailmanägemise,» räägib loodusterapeut.