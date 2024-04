Apollo raamatupoodide müügiedetabeli esikohal on Katrin Kaarepi koostatud naljaraamat «Chuck Norrise anekdoodid», mis on osutunud nii menukaks, et esimene trükk on juba otsa saanud. Kes on teosest ilma jäänud, ei pea pikalt kurvastama, sest õige pea saabub trükist lisa.