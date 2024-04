5 praktilist ja huvitavat raamatut, mida kevadel lugeda

Osho «Book of Secrets»

Brenda toob välja, et see 1080 leheküljeline raamat sisaldab 112 teadlikkuse tehnikat, et õppida kohalolu. Ta leiab, et see on kasulik raamat inimestele, kes on huvitatud meditatsioonist ja kohalolu praktikatest.

«Seal on tehnikaid näiteks uneprobleemide korral, tehnikad intellektuaalsele ja tunnetuslikule inimesele, sisemise vaikuse ja tasakaalu leidmiseks, kerguse loomiseks, õpetused elu ja surma kohta,» selgitab ta ja lisab, et lisaks praktikatele kirjeldab Osho kõnealuses raamatus tantra ja jooga olemust ning kuidas on erinevad praktikad üldse loodud; kust nad alguse said ja mida nad annavad.

Mika Waltari «Sinuhe, egiptlane»

See raamat on Brenda sõnul inimestele, keda huvitab ajalugu ning filosoofia. «Neile on see kindlasti huvitav lugemine,» leiab ta. Brenda sõnab, et tegu on sügava ja paeluva romaaniga, mis viib justkui iidsesse aega, kirjeldades, kuidas sel ajal inimsuhtes ja ühiskond toimisid «Samas leiad seoseid ka praeguse ajaga.»

George Orwell «1984»

Brenda nendib, et polnud varem lugenud ühtegi düstoopiat, aga see raamat on tema sõnul põnev. «Just sellest aspektist, et kuidas hirmuvalitsus toimib ja mis juhtub inimeste psüühikaga,» selgitab ta.

Kobo Abe «Luitenaine»

Brenda tõdeb, et tegu on samuti väga põneva filosoofilise romaaniga. «Sügavamõtteline teos, mis näitab, et ka kõige ebainimlikumas olukorras saab ikka inimlikkus välja tulla,» lausub ta ja lisab, et neile, kellele meeldivad filosoofilised romaanid ning inimsuhted, on see raamat kindlasti huvitav lugemine.

Osho «Meditatsioon. Esmane ja lõplik vabadus»

Tegu on Brenda sõnul praktilise raamatuga, mis tutvustab meditatsioonimaailma. «Raamatus on väga hästi lahti kirjutatud, mis on meditatsioon ja milles seisneb selle kasulikkus.»

Ta lisab, et raamat sisaldab ka erinevaid meditatsioonitehnikad, millest igaüks leiab endale sobivaima.