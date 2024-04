Maris Pruuli esitleb uut päevikuvormis kirjutatud reisiraamatut

Tiidu sõnul on pootsman Maris olnud purjelaeva Admiral Bellingshausen kõigi polaarreiside hea hoidja, kes on kire ja armastusega tegelenud laevaelu tuhande olmeprobleemiga. «Peale selle on ta olnud meie reiside kroonik, kes mitte lihtsalt ei pane kirja, mis toimub, vaid mõtestab seda, miks me üldse rändame. Ja me rändame sellesama kire ja armastuse pärast, mida merel olles tunneme. Maris on selle tunde 320 leheküljel sõnadesse pannud,» sõnab ekspeditsiooni eestvedaja.