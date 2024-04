ÄRA ENAM EKSI ⟩ 10 aiandusmüüti, mis on kujunenud ebausu, eelarvamuste ja liialduste pinnalt

See on üks suurimaid vigu, mida tehakse. Enamasti ei suudeta taimi hoida ideaaltingimustes ehk siis täielikus pimeduses ja parajalt jahedas (2–4 oC). Tavaliselt on hoiupaigas soojem, taimed hakkavad kasvama ja mädanevad pimeduses ära. Vesiroosi tiigist välja võtmine on äärmiselt riskantne. Pigem katke väike tiik talveks nii, et see ei külmuks põhjani. Eriti ohtlik on vähese lumega külm talv. Siis kuhjake jääle lund, puulehti või asetage sinna kuuseoksi lume kogumiseks. 60–70 cm sügavune veesilm tavaliselt põhjani läbi ei külmugi. Sellises sügavuses talvitub enamik vesiroosi hübriidsorte edukalt. Taimepotid peavad olema vähemalt 5-liitrise mahuga, et juurtel oleks, kus talvituda. Üle talve aitab vesiroosil elujõudu säilitada ka see, kui taimed on oma juured põhjamudasse ajanud.