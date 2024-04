Veganitele ilmus uus omanäoline kokaraamat

Kindlate piiridega retseptide jagamisest on autori jaoks olulisem eesmärk inspireerida rohkem kodus kokkama. Kokkama nii, et seda saadaks hea energia ja ehe tänutunne oma keha, tervise, tooraine ja emakese maa vastu. Et kodus valmistatud toidu nautimine ei oleks pelgalt kiire näljakustutamine, vaid tõeline kohaolus kvaliteetaeg. Kulinaarsete naudingutega täidetud elu on ju palju mõnusam!

See raamat kostitab lugejat 50 täistaimse retseptiga, millest suurem osa on ka gluteeni- ja suhkruvabad. Retseptide sissejuhatustest leiab lisaks hulganisti väärt nippe ja soovitusi. See retseptikogu ei ole mõeldud üksnes taimetoitlastele, vaid kõigile, kes peavad lugu maitsvast ja lihtsasti valmivast, seejuures mitmekülgsest, nii meie meeli kui keha kosutavast taimsest toidust. Autor Maria jaoks on taimne toit tõeline rõõm ja selle raamatuga kutsub ta kõiki osa saama tõelisest värskuse ja värvide pidustusest.

Raamatu autor Mia, Maria või vahel ka Mia Maria on Ruhnus üles kasvanud boheemlaslik hing, kes armastab kõike toiduga seonduvat: rahvuskööke, eri kultuure, loomi, spontaansust, psühholoogiat, tantsu, värve, troopikat, soojust, emotsioone ja nende jäädvustusi, ausust ja ehedust. Ta usub, et täisväärtuslik toit, kvaliteetne uni ning mõtted on meie vundament ja tervise alus.