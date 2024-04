TRAGIKOOMILINE KRIMIROMAAN ⟩ Näotu laip lööb mõra uurija kiire ja eduka lõpuga kavatsustesse

Uurija Thomas Homaś oli oma kolmekümne viie aastase staaži vältel näinud igasuguseid õudusi, kuid see, mis talle roostevabast metallist laibaalusel lumivalgete kahhelkividega vooderdatud lahkamiskambris vastu vaatas, ületas kõike, mida ta oli osanud karta. Homaś oli kimbatuses. Talle oli hommikul visatud lauale toimik juhtumiga, mida ta lootis külaskäigu järel lahkamiskambrisse asuda innuga uurima ja enne nädalalõppu prokurörile saata. Kuid näotu laip lõi mõra tema kiire ja eduka lõpuga kavatsustesse. Tema ülemus oli karm mees, kes oli hästi motiveeritud ja tulemustele suunatud. Ta ei kannatanud venima jäänud juhtumeid. Ta soovis edulugusid. Siin seevastu vaatas näkku müsteerium, mille lahtiharutamine võis võtta kuid, kui mitte aasta.

Hugo Vaher (1974) on eesti kirjanik, kelle loometee algas 2012. aastal romaaniga «Punk ei ole surnud». Tema sulest on ilmunud raamatuid nii nooremale (sh sari «Vääna jäljekütid») kui ka täisealisele lugejale. «Neljas versioon» on tema kolmeteistkümnes teos.