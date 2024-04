Tulemuseks on kergesti loetav, filmilik lugu. Vahepeal ma küsisin endalt, et kuidas autor küll kõike nii täpselt teab, kas Mademoiselle Chanel pidas päevikut, kirjutas palju erakirju? Ei, ta oli raudne ja privaatne naine, kelle sisse niisama lihtsalt ei näinud. Raamatu järelsõnas selgitab autor, kust ta on info saanud ning kuskohas on ta tegelenud deduktsiooni-induktsiooni ja fabuleerimisega.