Prima Vista toob Tartusse Cory Doctorow, Lydia Sandgreni ja Halõna Kruki

Mida nad seal näevad? Mida nad kardavad ja loodavad seal näha? Mille eest nad hoiatavad ning kuhu suunas meid tüürivad? Kuidas on tulevik kätketud nende loometegevusse ning milline on kirjanduse suhe tulevikku, milline on kirjanduse enda tulevik? Iga kirjaniku kujundada on kongressil pooleteise tunnine sessioon, kus võib vastavalt nende kõige paremale äranägemisele juhtuda mida iganes: kõnesid, vestlusi, lugemisi, koorilaule, pantomiimi, performance'id, õhtusööke, sekkumisi, kiirendusi, hangumisi, kaevumisi, vaikimisi, jne. Sest lõppude lõpuks – kes teab, mida tulevik toob?

«Pole miski üllatus, et elame heitlikus ja raskesti hoomatavas maailmas ning tulevik ei näi kaasa toovat muud kui kriise, katastroofe ja ennustamatut muutust. Selline olukord võib teha nõutuks, jõuetuks ja pidetuks, mistõttu on üha keerulisem mõelda hõlmavalt, teha pikaajalisi plaane ning neid ellu viia. Üha keerulisem on üldse tulevikku vaadata. Aga ma usun, et kirjandus teeb selle siiski võimalikuks ning Suurel Futuroloogilisel Kongressil me sellest kõigest juba lähemalt ka räägime,» selgitab sündmuse sisulist kontseptsiooni korraldaja Jaak Tomberg.