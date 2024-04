«Te võite valida kõikide naiste seast, olgu nad abielus või vallalised. Kui te pole valinud, tapetakse teid homme»

«Kas teie mehed on sellepärast armukadedad, et mina olin esimene, kes puude keelt oskas?»

«Oh ei, isand, nad on armukadedad, sest päeval, kui te Hiinamaale selja pöörasite ja mere äärde läksite, tõotas asevalitseja, et sel päeval, kui te ümber pöördute ja oma rahva sekka tagasi tulete – sel päeval võite te valida kõikide naiste seast, olgu nad abielus või vallalised, kõrgest või madalast soost, jah, te tohite isegi asevalitseja enda naise välja valida. Aga te peate otsustama enne, kui tänane päike loojub. Kui te pole valinud, tapetakse teid homme. Asevalitseja tahab, et te nüüd kodumaale jääksite, kas surnult või elusana, ja et te ei ohustaks maa au, ei rändaks välja ega valiks naist mõne teise, mitte meie oma rahva seast.

Mehed, kes ennist tornist alla kukkusid, olid asevalitseja nelja ilusa tütre mehed, need neli meest tahtsid teid ära tappa enne, kui te linna olete jõudnud, sest nad kartsid, et valite oma pruudiotsingul välja mõne nende endi naistest.»

Ata-Mono ütles: «Kõik meie maa sada tuhat naist on teretulnud. Niisama vähe kui mul täna on veel tahtmist surematuks saada, niisama vähe on mul tahtmist hakata armsamat valima. Nii et homme ma suren. Miks ei surnud ma juba siis, kui nool tabas märki ja oda tappis ühe naise, selle asemel et tappa mind?»