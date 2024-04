Pamela Anderson annab välja näpunäidetest pungil kokaraamatu

56-aastane Ameerika näitleja ja modell Pamela Anderson, kes on hiljuti loobunud dekoratiivkosmeetika kasutamisest ja naudib oma aias ajaveetmist, otsustas end proovile panna kulinaaria vallas. Hollywoodi üks kuulsamaid blondiine teatas oma Instagrami lehel, et tema esimene retseptiraamat pealkirjaga «I Love You: Recipes from the Heart» on peatselt trükki minemas ja avatud on ettetellimise link.