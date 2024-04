Vaimse tervise ekspert meenutab: päev, mil pidin silmitsi seisma oma suurimate hirmudega

Tavalise tundliku lapse jaoks oli avastus, et oma mõistusele on võimalik sellisel viisil ligi pääseda, tõeline revolutsioon. Kui ees terendas mõni hirmus kontrolltöö – mis minu jaoks võis tunduda ürgvaenlasena –, õppisin ma, et parim, mida ma teha sain, oli hingata sügavalt sisse, istuda maha ja töötada läbi see teema, mille kohta kontrolltöö oli. See oli parem, kui tunda end ülekoormatuna või otsida tähelepanu hajutavaid tegevusi, et mitte veeta aega oma õpikutega. See ei peletanud minu muresid eemale, vaid tegi need isegi hullemaks. Positiivselt tegutsedes ja oma murest võitu saades avastasin, et juhtuda võib häid asju, ning see aitas mind kooliaastate jooksul väga palju. Juba vanema tudengina võisin ma teha pause eksamiteks valmistumise jooksul ja minna eksamisaali ettevalmistunult ja rahulikult ning anda oma eksamitöö ära ilma muretsemata.